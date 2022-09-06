Фотографии с праздников

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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “КАРЕЛИЯ”
Гг
ГРЕБНÓЙ СПОРТ, вид водного спорта, включает академ. греблю, греблю на...
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Маркет
Конкурсы
Из соцсетей
Видео PTZ
Проекты
Погода
Здоровый интерес
Путешествия
Хроника телерепортеров
ПО ТИХОМУ
Глас народа
Город у воды
Гость в студии
Дежурный по городу
Домашний доктор
Открытая дверь
Старый город
Архив проектов
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