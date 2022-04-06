Зюганов допустил, что молодежи придется «надеть шинели»

Геннадий Зюганов заявил, что Россия должна выполнить заявленные Владимиром Путиным задачи спецоперации на Украине. В противном случае молодым людям «придется надеть шинели». Лидер КПРФ сказал это на заседании молодежного парламента 6 апреля, передает РИА Новости.

- Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели,

- заявил Зюганов.

Он отметил, что страна должна «поднапрячься», а потом «будем строить вместе все остальное». // Фото: peterStein94/pixabay.com