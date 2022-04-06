06 апреля 2022, 12:43
Зюганов допустил, что молодежи придется «надеть шинели»
Лидер КПРФ заявил, что произойдет, если целей спецоперации на Украине не удастся достигнуть
Геннадий Зюганов заявил, что Россия должна выполнить заявленные Владимиром Путиным задачи спецоперации на Украине. В противном случае молодым людям «придется надеть шинели». Лидер КПРФ сказал это на заседании молодежного парламента 6 апреля, передает РИА Новости.
- Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете безопасности — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит... вам всем придется надеть шинели,
- заявил Зюганов.
Он отметил, что страна должна «поднапрячься», а потом «будем строить вместе все остальное». // Фото: peterStein94/pixabay.com