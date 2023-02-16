Звонить больше не обязательно

В ноябре прошлого года «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» запустили в работу чат-бот. Подключиться к электронному помощнику можно с помощью мессенджеров Telegram, Viber, а в скором времени и социальной сети «ВКонтакте».

Что умеет чат-бот АО «ПКС-Водоканал»? Принимать показания счетчиков, отвечать на самые популярные вопросы, записывать абонентов на услуги по поверке и установке приборов учета. С помощью бота можно узнать срок поверки счетчика, получить консультацию по закрытию и открытию счета, дебиторской задолженности и даже обратиться к генеральному директору ООО «КРЦ». Если ответа на вопрос бот не даст, то всегда можно оставить в чате обращение, для разъяснения которого свяжется специалист.

Также на сайте ООО «КРЦ» можно зарегистрироваться в личном кабинете и передавать необходимые данные, например, присылать копии заявлений или других документов. Это удобно – не придется подходить для решения вопроса в «Центр Единого Обслуживания». Еще одна полезная функция «Личного кабинета» – возможность прикреплять к одному кабинету несколько лицевых счетов. Допустим, плательщик не собственник квартиры, или оплачивает коммунальные услуги родственников – теперь информацию о состоянии всех счетов можно увидеть сразу в одном месте. В личном кабинете можно посмотреть срок поверки счетчика, сверить показания, а также узнать о новостях АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ».

Если отправить вопрос в чат-бот, то ответ на него отразится и в личном кабинете. К каждой теме обращения прикреплены сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ», которые обработают ваш запрос. Наиболее сложные вопросы рассматриваются в течение 5-10 рабочих дней.

Современные технологии становятся все доступнее. В чате с ботом водоканала общаются уже около 1500 абонентов, в личном кабинете зарегистрировались более 45 тысяч потребителей. Интернет позволяет решать многие вопросы, в том числе и касающиеся ЖКХ, быстро и без личного присутствия в организациях. QR-код для подключения к боту размещен на платежной квитанции ООО «КРЦ» и на сайтах АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ». На этих же сайтах можно зарегистрироваться в личном кабинете. Ну а если новые технологии не по душе, то сотрудники АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» все так же готовы принимать звонки по телефону колл-центра 56-04-31.

С января 2023 года показания приборов учета по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru не принимаются.