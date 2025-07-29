Звание «Мать-героиня» присвоено жительнице села Ведлозеро

Дом Людмилы и Ивана Филипповых наполнен звоном детских голосов - они воспитывают двенадцать ребятишек.

Глава большой семьи работает в пожарной части поселка Ведлозеро. Жена занимается детьми и ведением домашнего хозяйства. Старшей дочери Даше уже исполнилось 27 лет. У нее своя семья. Самой младшей Настеньке чуть больше четырех лет. И семья Филипповых продолжает расти. Супруги обзавелись внуками и внучкой.

Президент РФ Владимир Путин присвоил также звание «Мать-героиня» трем россиянкам из Псковской, Ростовской областей.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Васильевой Татьяне Александровне, Псковская область, Осяк Надежде Алексеевне, Ростовская область, Филипповой Людмиле Владимировне, Республика Карелия»,

- сообщается в Указе.

Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим или воспитавшим более десяти детей. © «Петрозаводск говорит»