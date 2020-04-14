Зоопсихолог рассказал, чему можно научить собаку за время карантина

Когда власти ввели в России ограничительные меры на время пандемии коронавируса, владельцев собак многие называли счастливчиками — ведь только им можно выходить со своими питомцами на законные прогулки.

Но сами хозяева животных не очень радуются, ведь отходить от дома дальше, чем на сто метров, не разрешается. То ли дело — отправиться на променад в парк или на набережную, как раньше! И как отгулять положенные каждой собаке полтора-два часа в день — нарезать круги вокруг своего дома?

О том, как разнообразить прогулки с питомцем и каким полезным навыкам можно его научить во время самоизоляции, порталу "Петрозаводск говорит" рассказала зоопсихолог и кинолог из Петрозаводска Снежана Якушкова.

— Если собака активная и ей нужно много движения, полезно в дополнение к прогулкам использовать дома беговую дорожку. 15-20 минут перед выгулом пес потренируется на тренажере и потратит лишнюю энергию.

Чтобы прогулка не превращалась в унылое хождение вокруг дома, выводите питомца на длинном поводке (5-10 метров) и берите с собой любимую игрушку собаки или другой предмет для аппортировки. Выполнение команды "аппорт" (то есть "принеси" — Ред.) очень полезно, так как в нем есть чередование процессов возбуждения и торможения. Вы кидаете игрушку, собака бежит за ней, хватает, после чего вы коротким четким рывком подтягиваете ее к себе, усаживаете, забираете аппортировочный предмет из пасти и хвалите питомца или поощряете лакомством. Собакам очень нравится эта игра.

Также можно закреплять другие команды: "сидеть", "лежать", "ко мне", "рядом". Пользуясь длинным поводком, очень удобно отрабатывать команду "ко мне". Вы отпускаете собаку на длину поводка, потом произносите команду, быстро подтягиваете животное к себе и даете лакомство. Впоследствии этот навык пригодится во время свободного выгула на природе.

— А чем можно занять питомца дома?

— Прежде всего, когда вы возвращаетесь домой, следует уделить внимание гигиене. Сейчас это особенно важно. Тем владельцам животных, которым повезло больше и они находятся на даче или живут рядом с лесным массивом или парком, нужно помнить, что сейчас сезон клещей и внимательно осматривать питомца после прогулки, а также использовать средства для обработки от паразитов.

Городским жителям, если вы до сих пор не приучали собаку к регулярному мытью лап после прогулки, самое время этим заняться.

Войдя в квартиру, усадите питомца возле двери, дав команды "место, сидеть". Если собака приучена по команде "место" ложиться, тоже ничего страшного. В том случае, если пес не знает этих команд и рвется в квартиру, зафиксируйте его с помощью поводка за ручку двери.

Потом вы можете спокойно раздеться и приготовить все необходимое для мытья лап. Если собака большая, принесите в прихожую тазик, промойте собаке ноги водой с дезинфицирующим раствором и высушите. Маленькую собаку можно отнести в ванную. Если повторять этот "ритуал" после каждой прогулки, собака привыкнет очень быстро,

— рассказывает Снежана Якушкова.

От себя добавлю, что мой полуторагодовалый метис русской болонки через несколько дней трехразового повторения такой процедуры научился не только останавливаться на коврике в прихожей и терпеливо ждать, когда я разденусь, но и поворачиваться ко мне таким образом, чтобы было удобно его взять и переместить в ванну.

— Находясь дома, можно придумать множество развлечений со своим питомцем, — продолжает Снежана. — Например, научить собаку проходить под стулом, или перепрыгивать через него. В тесноте квартиры очень удобно отрабатывать команду "назад". В узком коридоре или отгородив стульями небольшое пространство у стены, встаньте лицом к собаке и, вытянув вперед ладонь, произносите команду "назад" и надвигайтесь на животное, вынуждая его пятиться.

Также собакам нравится игра "ищи лакомство" — они быстро ее осваивают. Вы даете питомцу понюхать вкусный кусочек, потом слегка проводите им по полу и прячете в поле зрения собаки. После команды "ищи" отпускаете ее, она находит лакомство и съедает. Затем задание постепенно усложняете, пряча угощение так, чтобы собака не видела — она находит его по запаху.

Поиск лакомства

Хозяевам можно на досуге заняться самообразованием и почитать книги, которые помогут лучше понять питомца и возможно, подскажут какие-то интересные идеи. Хочу порекомендовать книгу "101 трюк, которому вы можете научить свою собаку" Кайры Саданс (ее можно скачать в интернете).

Другие полезные книжки: Карен Прайор "Не рычите на собаку", Ёран Бергман "Поведение собак" (издание старое, но тоже есть в электронном виде) и книга знаменитого зоопсихолога Конрада Лоренца "Человек находит друга" — она будет понятна и интересна в том числе и подросткам.

А еще разработаны специальные развивающие игры для собак, которые можно сделать своими руками. Их также можно найти в интернете.

Хельга Белянцева

