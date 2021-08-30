Знаменитая гимнастка Анастасия Максимова вернулась в Петрозаводск

В понедельник, 30 августа, в родной Петрозаводск вернулась Анастасия Максимова - серебряный призер Олимпийских игр. Она планирует провести мастер-класс для юных гимнасток, сообщили в Министерстве образования и спорта республики.

Анастасию с почетом встретили на вокзале не только родные и друзья, но и представители спортивной общественности, Министерства образования и спорта Карелии, спортивных школ, Олимпийского училища.

Напомним, спортсменка получила серебряную медаль XXXII Олимпиаде в Токио. Призером она стала в групповых упражнениях.

Анастасия Максимова - Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы, трехкратная чемпионка Европейских Игр, Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях. // Фото: источник