30 августа 2021, 09:48
Знаменитая гимнастка Анастасия Максимова вернулась в Петрозаводск
В карельской столице торжественно встретили серебряного призера Олимпийских игр
В понедельник, 30 августа, в родной Петрозаводск вернулась Анастасия Максимова - серебряный призер Олимпийских игр. Она планирует провести мастер-класс для юных гимнасток, сообщили в Министерстве образования и спорта республики.
Анастасию с почетом встретили на вокзале не только родные и друзья, но и представители спортивной общественности, Министерства образования и спорта Карелии, спортивных школ, Олимпийского училища.
Напомним, спортсменка получила серебряную медаль XXXII Олимпиаде в Токио. Призером она стала в групповых упражнениях.
Анастасия Максимова - Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы, трехкратная чемпионка Европейских Игр, Олимпийская чемпионка в групповых упражнениях. // Фото: источник