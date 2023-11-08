Зловонная вода затопила подвал в Петрозаводске и булькает в квартирах

Жители дома № 2Б по Комсомольскому проспекту в Петрозаводске вынуждены вдыхать зловонные пары канализации. Девятиэтажку строило Минобороны, она стоит на ведомственной земле. Кому принадлежат сети, непонятно, поэтому колодец очистить не могут, пишут горожане в группе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

- Оказывается, что канализация тоже может быть непонятно чья, и кто ее должен чистить - тоже загадка,

- посетовала жительница дома.

По ее словам, коммунальные услуги жильцы оплачивают городу, администрация назначила управляющую компанию. Но стоимость и перечень услуг до сих пор неизвестны.

- Дышим сероводородом, в том числе есть астматики и аллергики, булькает на средних этажах в квартирах. Уже затопило подвал (влияние на фундамент), а в нем еще есть электрощитовая и теплоузел стоимостью явно не в несколько тысяч рублей. Постоянно открыты подъезд и окна – получается, что отапливаем улицу из своего кармана,

- рассказала женщина.

Откачивать зловонную воду из подвала ПетроГИЦ не будет, так как это бесполезно. Нужно прочищать колодец на улице, но этого не делают. Управляющая компания не предоставляет гарантийное письмо об оплате 10 тысяч рублей за эту работу в Водоканал. Жильцы дома не могут самостоятельно решить вопрос с колодцем: коммуникации ведомственные, и если что-то пойдет не так, еще и виноваты останутся.

- Хотя и так будем виноваты, ведь засорили, и неважно, что никто планово колодцы не чистит, чтобы проблем на будущее не было, - написала горожанка. // фото: «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»/ВКонтакте