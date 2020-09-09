Жителям Карелии в четверг обещают дожди

В четверг в Петрозаводске, согласно прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, утром и днем умеренный дождь. Ветер ночью южный, днем юго-западный, западный умеренный, вечером с порывами до сильного. Температура воздуха в ночные часы в пределах +7, +9. Днем +12, +14.

10 сентября в Карелии облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, утром и днем в большинстве районов дожди, местами сильные. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем юго-западный, западный, на севере северо-восточный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +3, +8, у водоемов до +12. Днем +10, +15. Ранее МЧС республики предупредило об ухудшении погоды.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +3, днем +13;

В Кондопоге ночью +9, днем +15;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +14;

В Олонце ночью +8, днем +15;

В Пудоже ночью +8, днем +15;

В Сегеже ночью +7, днем +13;

В Сортавале ночью +8, днем +15;

В Суоярви ночью +8, днем +13.