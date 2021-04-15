Жителям Карелии пообещали теплую погоду в пятницу

Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Петрозаводске и Карелии. 16 апреля порадует жителей республики теплой погодой.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в столице республики небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -3. Днем воздух прогреется до +9, +11. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, на юге северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью -1, -6. Днем прогнозируется до +7, +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -4, днем +9;

В Кондопоге ночью -1, днем +11;

В Медвежьегорск ночью -1, днем +10;

В Олонце ночью 0, днем +13;

В Пудоже ночью -2, днем +11;

В Сегеже ночью -1, днем +10;

В Сортавале ночью +1, днем +12;

В Суоярви ночью 0, днем +11.