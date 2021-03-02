Жителя Карелии лишили прав из-за болезненной любви к выпивке

Прокуратура Прионежского района в ходе проверки выявила жителя района, который имел водительское удостоверение сроком действия до марта 2027 года. В то же время, надзорный орган посчитал, что для других участников дорожного движения он представляет угрозу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Оказалось, что автомобилист страдает психическим и поведенческим расстройством, вызванным употреблением алкоголя. Это заболевание включено в перечень противопоказаний к управлению транспортом.

В итоге прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить действие водительского удостоверения мужчины. Суд с мнением надзорного органа согласился и лишил жителя Прионежья прав. Его апелляция была оставлена без удовлетворения. Фото law-52.ru