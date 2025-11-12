Жительницу Карелии оставили без денег мнимые силовики

В полицию Медвежьегорского района обратилась 54-летняя жительница одного из населенных пунктов. Она пожаловалась, что мошенники украли у нее накопления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила женщина, сначала ей позвонил якобы представитель компании, предоставляющей услуги связи. Ей предложили оформить льготный тариф, для этого требовалось назвать паспортные данные и СНИЛС. После этого с сельчанкой связался якобы сотрудник силовых структур. Он начал обвинять женщину в пособничестве преступникам, на имя которых она оформила доверенность. Перепуганная собеседница сделала все, что ей велели - она собрала накопления - 130 000 рублей - и перечислила их на сторонний счет якобы для защиты.

По заявлению потерпевшей проводится проверка.

