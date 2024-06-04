Жительница Карелии пыталась откупиться от полиции и попала под статью

Жительница Сортавалы пыталась откупиться от полиции и попала под еще одну статью. Ей вменяют дачу взятки.

По версии следователей, в феврале она передала начальнику полиции в здании ОМВД по Лахденпохскому району более 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре. За эти деньги она просила освободить ее от ответственности «в связи с осуществлением деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств». Но не вышло.

Теперь женщину ждет суд по делу о коррупции. // фото «Петрозаводск говорит»