04 июня 2024, 07:39
Жительница Карелии пыталась откупиться от полиции и попала под статью
Обвиняемую в даче взятки будут судить
Жительница Сортавалы пыталась откупиться от полиции и попала под еще одну статью. Ей вменяют дачу взятки.
По версии следователей, в феврале она передала начальнику полиции в здании ОМВД по Лахденпохскому району более 10 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре. За эти деньги она просила освободить ее от ответственности «в связи с осуществлением деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств». Но не вышло.
Теперь женщину ждет суд по делу о коррупции. // фото «Петрозаводск говорит»