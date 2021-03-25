Жительница Карелии может отправиться за решетку за убийство сожителя

На севере Карелии будут судить 56-летнюю женщину по обвинению в убийстве. Жестокое преступление произошло в январе 2021 года.

По версии следователей, обвиняемая выпивала дома в селе Шуерецкое в Беломорском районе. Вместе с ней в застолье участвовал сожитель. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемая напала на мужчину и ударила его ножом, предполагают в СУ СК по Карелии. Потерпевший скончался на месте, а женщина была задержана и заключена под стражу. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Медвежьегорске в подъезде дома был жестоко избит мужчина. Пострадавший получил травмы во время конфликта с бывшим мужем своей возлюбленной. (фото bashinform.ru)