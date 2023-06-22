22 июня 2023, 09:47
Происшествия

Жительница Финляндии пострадала в аварии в Карелии

Авария произошла на федеральной трассе

На 277 км трассы «Сортавала» произошла авария с двумя пострадавшими. Автомобиль съехал в кювет. Другие обстоятельства неизвестны. В телеграм-канале министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что пострадала женщина 1988 г.р., жительница Петрозаводска и гражданка Финляндии.

«С ЧМТ, ушибами и резаными ранами верхних конечностей пострадавшая доставлена в Сортавальскую ЦРБ», - написал министр. // фото: unsplash.com

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новости Карелии
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михаил охлопков