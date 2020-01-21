21 января 2020, 13:41
Соцсети

Жительниц Карелии приглашают присоединиться к хоккейной команде

Тренировки проходят дважды в неделю на корте у школы в Костомукше

В Костомукше появилась женская команда по хоккею. Вступить в ряды приглашают всех желающих. Информация о наборе опубликована в группе «Женский хоккей в Костомукше».

Опыт при этом не имеет значения, поскольку, как говорится в сообщении паблика, всему можно научиться. Тренировки проходят на хоккейном корте у школы №1 дважды в неделю.

Как сообщает «64 параллель», у команды пока нет собственного названия. Жители республики могут помочь с выбором – единственное пожелание хоккеисток, чтобы название было связано с Карелией, с Костомукшей. Предложения можно оставлять здесь.

Фото: vk.com

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Соцсеть
Костомукша
Хоккей
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новости Карелии