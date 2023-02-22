Жители Пряжинского района пережили самую холодную ночь

Февраль установил отрицательные температурные рекорды. Жители Пряжинского района зафиксировали самое низкое значение температуры воздуха минувшей ночью.

«А у нас сегодня так»,

— выложила фото термометра на своей странице в соцсети жительница села Ведлозеро Зинаида Гагарина.

Несмотря на установившиеся морозы, погода радует карельских жителей. Некоторые из них отправляются в лес подышать свежим морозным воздухом.

«Весна у зайцев начинается», — делится фотографией на своей странице Андрей Агафонов.

По прогнозам карельского гидрометцентра, наступил самый холодный период в текущем феврале. Причиной тому стало распространение арктической воздушной массы уходящего атлантического циклона. Слабый снег возможен лишь местами.

Специалисты советуют надевать многослойные комплекты одежды, которые согреют в стужу. Как говорится, у природы нет плохой погоды. // фото на главной freepik.com/ Андрей Агафонов; Зинаида Гагарина