Жители Пряжинского района пережили самую холодную ночь
Февраль установил отрицательные температурные рекорды. Жители Пряжинского района зафиксировали самое низкое значение температуры воздуха минувшей ночью.
«А у нас сегодня так»,
— выложила фото термометра на своей странице в соцсети жительница села Ведлозеро Зинаида Гагарина.
Несмотря на установившиеся морозы, погода радует карельских жителей. Некоторые из них отправляются в лес подышать свежим морозным воздухом.
«Весна у зайцев начинается», — делится фотографией на своей странице Андрей Агафонов.
По прогнозам карельского гидрометцентра, наступил самый холодный период в текущем феврале. Причиной тому стало распространение арктической воздушной массы уходящего атлантического циклона. Слабый снег возможен лишь местами.
Специалисты советуют надевать многослойные комплекты одежды, которые согреют в стужу. Как говорится, у природы нет плохой погоды. // фото на главной freepik.com/ Андрей Агафонов; Зинаида Гагарина