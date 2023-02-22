22 февраля 2023, 10:21
Погода

Жители Пряжинского района пережили самую холодную ночь

Зима не хочет отступать, хотя зайцы почуяли весну

Февраль установил отрицательные температурные рекорды. Жители Пряжинского района зафиксировали самое низкое значение температуры воздуха минувшей ночью.

«А у нас сегодня так»,

— выложила фото термометра на своей странице в соцсети жительница села Ведлозеро Зинаида Гагарина.

Несмотря на установившиеся морозы, погода радует карельских жителей. Некоторые из них отправляются в лес подышать свежим морозным воздухом.

«Весна у зайцев начинается», — делится фотографией на своей странице Андрей Агафонов.

По прогнозам карельского гидрометцентра, наступил самый холодный период в текущем феврале. Причиной тому стало распространение арктической воздушной массы уходящего атлантического циклона. Слабый снег возможен лишь местами.

Специалисты советуют надевать многослойные комплекты одежды, которые согреют в стужу. Как говорится, у природы нет плохой погоды. // фото на главной freepik.com/ Андрей Агафонов; Зинаида Гагарина

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Метки: 
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термометр