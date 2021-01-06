Жители поселка Тиурула возмущены тем, что не могут смотреть телевизор

Жители поселка Тиурула в Лахденпохском районе недовольны цифровым телевидением. Как они отметили в письме в редакцию «Петрозаводск говорит», с «отвратительной работой хваленого цифрового телевидения» столкнулись жители еще нескольких поселков района.

«Уже больше недели ни в Тиурула, ни в Хийтола, ни в Куликово (и иже с ними) приемники не ловят половину (если не больше) из двадцатки цифровых каналов телевидения, в первую очередь, федеральных!»

- написали местные жители в редакцию «Петрозаводск говорит».

При этом жители поселка не сомневаются, что в «в отчетах чиновников галочки о работоспособности этих каналов стоят всенепременно».

«Видимо, в правительстве Карелии решили и цифровое пространство оптимизировать... под новогодний шумок... До ближайшего банка 60 км., до больницы и налоговой 100... сотовая связь никакая, не говоря уже об интернете...»,

- рассказали жители Тиурулы.

«Скоро по деревням и весям, видимо, запустят универсальные передвижные центры - тут тебе и автолавка с библиотекой, и операционная, и кинозал с банкоматом... Одним словом, медвежий угол...» - возмущаются они. (фото gogosmart.ru)