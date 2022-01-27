Жители Карелии отправили Деду Морозу более 1 300 писем

В 2021 г. Почта России доставила Деду Морозу более 237 000 писем со всей страны, в том числе юные и взрослые жители Карелии отправили около 1300 посланий.

Писать заветные желания Деду Морозу жители Карелии могут весь год. Для этого им достаточно опустить письма, рисунки, открытки в любой почтовый ящик региона.

Письма Деду Морозу отправляются как обычные, в конверте с маркой соответствующего номинала или с литерой «А». Чтобы послание было доставлено получателю необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза. Для получения ответа от главного волшебника России нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно найти в мобильном приложении или на сайте Почты России, а также в любом почтовом отделении.

В письмах Деду Морозу маленькие и взрослые жители республики описывают свои мечты, добрые поступки, вспоминают все важные события уходящего года. Чтобы успеть доставить все послания в срок, письма и открытки российскому волшебнику проходят приоритетную обработку в почтовых отделениях,

– прокомментировала директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

Ежегодно жители Северо-Запада отправляют почти 22 000 писем Деду Морозу. Больше всего посланий традиционно приходит из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, а также из Вологодской области.