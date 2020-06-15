Жители Карелии могут получить господдержку на покупку автомобиля

Важная информация для жителей Карелии: с 1 июня можно получить государственную поддержку до 150 000 рублей* на покупку нового автомобиля в К-Моторс!

Государственная субсидия распространяется на автомобили стоимостью до 1,5 миллиона рублей:

Субсидию могут получить:

Владельцы автомобилей старше 6 - ти лет при покупке нового автомобиля по программе Трейд-ин; Молодые семьи с одним и более ребенком; Лица, впервые приобретающие автомобиль; Медицинские работники.

Количество квот по госпрограмме ограничено. Предложение действует до 30 июня 2020 года.

Подробности по телефону: +7 (8142) 59-33-97.

К-Моторс (официальный дилер Hyundai, ŠKODA, Nissan, HAVAL и BMW) находится по адресу: Лесной проспект, 55

Сайт: http://k-motors.ru

*Действие программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобиль работникам медицины».

«Автомобиль в «трейд - ин» распространяется на новые автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, ŠKODA RAPID, Nissan TERRANO, произведенные не ранее Декабря 2019 года стоимостью до 1 500 000 рублей. Для участия в программах клиенту необходимо соблюсти одновременно следующие условия: иметь водительское удостоверение, не иметь оформленных автокредитов на покупку автомобиля в 2019 и 2020 годах и не заключать в 2020 году иных договоров на приобретение автомобиля, кредит должен быть выдан в рублях РФ, а также:

Для участия в программе «Первый автомобиль», клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. не иметь ранее в собственности автомобиль и оформленные автокредиты.

Для участия в программе «Семейный автомобиль» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. клиент имеет 1-го или более несовершеннолетних детей (до 18 лет), что подтверждается отметками в паспорте или предоставлением оригиналов свидетельств о рождении каждого ребенка, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Для участия в программе «Автомобиль работникам медицины», клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить документ, подтверждающий трудовую деятельность в медицинской организации государственной системы здравоохранения в настоящее время (трудовая книжка, справка с места работы, иной согласованный подтверждающий документ). Для участия в программе «Автомобиль в Trade-in» клиенту необходимо соблюсти одновременно и следующие условия: 1. Предоставить договор купли-продажи автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит, либо в договоре купли-продажи нового автомобиля, приобретаемого в кредит, должно быть отражено условие зачета стоимости автомобиля в счет уплаты части первоначального взноса за новый автомобиль, приобретаемый в кредит., 2. Предоставить паспорт транспортного средства на автомобиль, сдаваемый в Trade-in, подтверждающий возраст автомобиля свыше 6 лет, содержащий отметки о приобретении заемщиком данного автомобиля не менее 1 года назад. Оформление кредитов по программам доступно через банки партнеры - ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014г.), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №2168 от 27 июня 2013г.), ООО «Русфинанс Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013г.), ООО «Фольксваген Банк РУС» (Лицензия ЦБ РФ № 3500 от 20.08.2012), ООО «РН Банк» (Лицензия ЦБ РФ № 170 от 16.12.2014). Предложение действует с 01.06.2020 по 30.06.2020г., не является офертой. Реклама.