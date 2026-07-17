Жители Карелии чаще выбирают заграничный отпуск

Существенное укрепление рубля (почти 15% с начала года*) привело к резкому росту спроса на отдых за границей

Во второй половине февраля у жителей республики вырос не только трафик на сайты туристических операторов и агрегаторов, но и количество бронирований туров — на 17% в сравнении с показателями за 1-12 февраля. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, и эксперты сервиса «Слетать.ру» после изучения обезличенных данных абонентов.

Традиционно с января по апрель российские пользователи потребляют равное количество трафика в каждый из месяцев, когда просматривают сайты туроператоров и агрегаторов путешествий. Однако во второй половине февраля это значение увеличилось на 35%. Выросло и количество бронирований туров — больше чем на четверть относительно начала месяца и почти на 50% относительно аналогичного периода 2024 года.

Чаще всего выбором страны для поездки у жителей Карелии озадачены женщины, они составили 61% аудитории. Примечательно и то, что в среднем они расходуют почти в 1,7 раза больше трафика, чем мужчины. Наиболее активно планируют отдых люди в возрасте 35 – 44 года, на их долю пришлось порядка 39% трафика.

«Экспертиза МегаФона в BigData позволяет нашим корпоративным клиентам выявлять новые тренды и вносить коррективы в свои бизнес-процессы. При этом анализ изменения трафика посещаемости интернет-ресурсов, профиля аудитории сайтов и структура интересов потребителя помогает бизнесу быстрее реагировать на изменения и принимать решения опираясь на аналитические данные»,

— говорит директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона Екатерина Гаммель.

Для того, чтобы по прилете на отдых сообщить близким о прибытии, вызвать такси до отеля или воспользоваться услугами банка, необходим мобильный интернет. В самых популярных у туристов странах МегаФон в тестовом режиме дает своим абонентам бесплатно 1 Гбайт интернета на срок до 12 часов. Это позволит решить важные вопросы и настроить необходимый пакет роуминга.

* По данным cbr.ru

Фото: Мегафон/Шутерсток

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