Жители деревни Большие Горы просят отремонтировать разбитую дорогу

Хотя в деревне Большие Горы Олонецкого района сейчас работает дорожно-ремонтная техника, разбитую местную дорогу приводить в порядок не будут. Занимаются трассой Видлица-Ведлозеро. На просьбы жителей обратить внимание и на их дорогу отвечают отказами. Об этом на своей странице ВКонтакте написал Василий Богданов.

Он пояснил, что хотя это дорога местного значения, через нее ездят грузовики со всей России. Дорогу разбили, но ремонтировать не хотят. На обращения жителей в Минтрансе РК отвечают, что они должны писать в администрацию Видлицкого сельского поселения, в ведении которого и находится дорога.

Но у местных властей денег на капитальный ремонт нет, поэтому его не планируют. Самое большее, что могут сделать – разровнять полотно грейдером. Но это не поможет, дорогу ровняли уже так много, что она стала по уровню ниже канав.

- Ведь решили в Элисенваара с большегрузными машинами, пустили в обход поселка, жители не дышат парами солярки. А мы годами говорим, пишем и все без толку, нас не слышат,

- сетует пенсионер.

Он очень просит обратить внимание на проблемы деревни и решить вопрос с дорогой.