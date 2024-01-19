Житель Питкяранты дважды попался на уловки аферистов

Пенсионеру в Питкяранте позвонили с номера «900» и выманили крупную сумму денег. Мошенники смогли обмануть 84-летнего мужчину дважды. Он был уверен, что общается с сотрудниками банка, сообщили в МВД Карелии.

Сначала мужчине сообщили, что с его счета пытаются украсть сбережения. Чтобы спасти их, нужно было срочно обналичить и отправить на другой счет. Так пенсионер потерял 40 тысяч рублей.

Потом аферисты получили доступ к другим его счетам. Они угрожали потерей накоплений и заставляли жертву выполнять разные операции, диктовать поступившие коды.

В итоге украли еще 485 000 рублей. Мужчина вечером рассказал все дочери, она сразу же заподозрила обман. Сейчас в ситуации разбираются полицейские. // фото: freepik.com