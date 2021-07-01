01 июля 2021, 13:23
Происшествия

Житель Олонецкого района угрожал убить соседку за жалобы в полицию

В отношении ранее судимого мужчины из карельского села возбудили уголовное дело

Судимый за имущественные преступления житель одной из деревень Олонецкого района решил припугнуть соседку. Мужчине не понравилось, что она постоянно жалуется на него в полицию. Женщина сообщала участковому, что 43-летний сосед курит в неположенных местах, постоянно выпивает. Он решил положить конец ее обращениям и взялся за нож. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Карелии.

Вечером в июне текущего года мужчина пришел домой к односельчанке и без разрешения прошел на кухню. Женщина не успела среагировать, сосед взял нож и стал ей угрожать убийством.

Испуганная хозяйка квартиры попыталась спастись бегством. Но мужчина преградил ей путь и объяснил, что будет, если она не прекратит жаловаться. Односельчанка восприняла его обещание серьезно и выбежала в подъезд, стала звать соседей на помощь.

Тем временем злоумышленник сбежал. Разумеется, женщина снова пожаловалась участковому. На этот раз все закончилось возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 119 УК РФ – об угрозе убийством. Сельчанину грозит наказание до двух лет лишения свободы. Свою вину он признал. // Фото: «Сорока»

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Карелия
новости Карелии
Олонецкий район
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Убийство
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