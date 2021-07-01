Житель Олонецкого района угрожал убить соседку за жалобы в полицию

Судимый за имущественные преступления житель одной из деревень Олонецкого района решил припугнуть соседку. Мужчине не понравилось, что она постоянно жалуется на него в полицию. Женщина сообщала участковому, что 43-летний сосед курит в неположенных местах, постоянно выпивает. Он решил положить конец ее обращениям и взялся за нож. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД по Карелии.

Вечером в июне текущего года мужчина пришел домой к односельчанке и без разрешения прошел на кухню. Женщина не успела среагировать, сосед взял нож и стал ей угрожать убийством.

Испуганная хозяйка квартиры попыталась спастись бегством. Но мужчина преградил ей путь и объяснил, что будет, если она не прекратит жаловаться. Односельчанка восприняла его обещание серьезно и выбежала в подъезд, стала звать соседей на помощь.

Тем временем злоумышленник сбежал. Разумеется, женщина снова пожаловалась участковому. На этот раз все закончилось возбуждением уголовного дела по части 1 статьи 119 УК РФ – об угрозе убийством. Сельчанину грозит наказание до двух лет лишения свободы. Свою вину он признал. // Фото: «Сорока»