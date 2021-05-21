Житель Карелии выгнал родную бабушку из дома

На пульт вневедомственной охраны Петрозаводска поступил вызов о конфликте в жилом доме на улице Чапаева, сообщает паблик «Управление Росгвардии по Республике Карелия».

Помощь потребовалась 71-летней петрозаводчанке. Выяснилось, что пьяный 34-летний мужчина пришел в дом своей бабушки, устроил скандал и выгнал ее из квартиры.

Напуганная пенсионерка вызвала помощь и написала заявление в полицию. Дебошир задержан и доставлен в участок. // Фото: vk.com