Житель Карелии пришел в суд пьяным и получил за это наказание

Жителя Костомукши наказали за неуважение к суду. Он появился в помещении судебных участков в состоянии алкогольного опьянения, о чем красноречиво говорили запах алкоголя изо рта, шаткая походка и невнятная речь. Он нарушил правила пребывания посетителей и игнорировал требования судебного пристава соблюдать данные правила, об этом пишет издание «64 параллель».

Гражданин не выполнил законное распоряжение судебного пристава, что является административным правонарушением согласно части 2 статьи 17.3 КоАП РФ. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере одной тысячи рублей.

Постановление о привлечении к ответственности вынес мировой судья судебного участка № 1 Костомукши. Постановление в законную силу еще не вступило. © «Петрозаводск говорит»