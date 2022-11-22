Житель Карелии попался с килограммом наркотиков, спрятанным в мусоре

В Лодейнопольском районе ночью 21 ноября наряд ДПС остановил на трассе «Кола» автомобиль «Фольксваген Джетта» с карельскими номерами.

27-летний петрозаводчанин ехал в Северную столицу, в беседе с инспекторами молодой человек нервничал. Полицейские решили более детально осмотреть автомобиль. В багажнике они нашли пакет с мусором, в котором «при детальном осмотре нашли полиэтиленовый пакет с 11 свертками из изоленты с неизвестным порошком».

Жителя столицы Карелии доставили в полицию, а изъятое отправили на экспертизу. Исследование показало, что это синтетический наркотик весом более одного килограмма.

В отношении петрозаводчанина возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Его задержали. // фото пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти