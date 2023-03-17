Житель Карелии напоил приятелей и воспользовался этим

В полицию Лахденпохьи обратились двое местных жителей. Они лишились имущества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснили потерпевшие, накануне они выпивали с общим знакомым. Когда мужчины уснули, их приятель покинул квартиру, прихватив с собой рюкзак хозяина, в котором лежал паспорт, а также мобильник и беспроводные наушники второго гостя.

Стражи порядка нашли 26-летнего подозреваемого. Он во всем сознался и вернул украденное.

Позже выяснилось, что этот человек причастен еще к двум кражам из сетевых магазинов города. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. // Фото: unsplash.com