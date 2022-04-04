Житель Беломорского района грозился покалечить прокурора

Мужчину из Беломорского района судили за совершение преступления. В суде он агрессивно повел себя по отношению к прокурору и заработал новую статью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Подсудимый в июне прошлого года в судебном заседании стал нецензурно выражаться в адрес участвовавшего в процессе прокурора. Он угрожал причинить вред здоровью государственного обвинителя.

В результате в отношении агрессора возбудили новое уголовное дело. Поскольку он раскаялся и извинился, наказание ему назначили в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей. // Фото: Lucas/www.pexels.com