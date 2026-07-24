Жилой комплекс «Компас»: скидка на квартиры 9%

Выгодное предложение распространяется на студии и однокомнатные квартиры с готовой белой отделкой

Фото: Нова-Реалти

Строительная компания NOVA объявила о старте акции: до 31 октября на квартиры в доме под строительным номером 3 жилого комплекса «Компас» предоставляется скидка 9%.

Новостройка расположена в расширенном центре Петрозаводска — в зоне с развитой инфраструктурой, но при этом в тихом и экологичном районе. Квартиры сдаются с белой отделкой, а это значит, что она уже готова к вашему вдохновению! Застройщик завершил все основные работы, и вам останется лишь добавить свои уникальные детали.

Акция — отличный шанс приобрести современное жильё в удобном районе на выгодных условиях.

Акционное предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью 37,5 - 39 кв.м, 47 - 49,5 кв.м, расположенных на 3-19 этажах Жилого комплекса «Компас-3».

Скидка не суммируется с другими акциями.

Подробную информацию об участии в акции можно получить по телефону 59-47-47, в офисе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29 и на сайте Организатора.

Ждем вас в «Компас-3», где ваша мечта о собственном жилье становится реальностью!

* Срок проведения Акции с 30 сентября 2025 года по 31 октября 2025 года включительно, либо до момента реализации всех квартир, участвующих в Акции, либо до досрочного прекращения по решению Организатора. Для получения скидки в размере 9% необходимо заключить договор участия в долевом строительстве на покупку квартиры и произвести 100% оплату за счет собственных средств или оформить ипотеку. Скидка предоставляется от стоимости квартир, указанных на сайте Организатора. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте Наш.дом.рф.

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