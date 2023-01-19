Женщину шокировал способ борьбы с припаркованными у подъезда машинами

Проблема с парковками в Петрозаводске назрела давно. Горожане довольно часто выплескивают недовольство в соцсети по поводу автомобилей, припаркованных под окнами, на газонах и около подъездов. В одном из дворов на Перевалке, судя по всему, перешли от слов к решительным действиям. Правда, оценили такой порыв не все.

В паблике «Подслушано в Птз» сегодня вечером появилось сообщение, начинающееся словами «Люди! Ну, вы же люди! Что же у вас внутри творится, раз вы решаете действительно наболевшую проблему парковщиков у подъездов таким образом?». Автор поста приложила несколько фотографий, где запечатлены куски проволоки, разбросанные на асфальте.

Как утверждает автор сообщения, она заметила «колючку» у одного из подъездов дома №50 на улице Чкалова. На месте парковки кто-то раскидал ржавую проволоку. Женщина убрала часть, но по ее словам, кусочки колючей проволоки еще остались. Горожанка опасается, что прохожие могут проколоть обувь, собаки повредить лапки, а кто-то и вовсе может поскользнуться и упасть на эту ржавую «колючку».

«Я часть убрала, сколько могла, но еще остались кусочки! Ведь ходят пожилые люди в валенках! Их легко проколоть насквозь и вопьется в ногу! А если поскользнуться и упасть на эту проволоку? Собакам лапы точно повредит!» - написала горожанка, явно не оценившая такой способ борьбы с парковщиками.