Женщина в Карелии не смогла затопить баню: часть печи вынес сельчанин

Жительница поселка в Кондопожском районе хотела затопить свою баню, но не смогла этого сделать. Кто-то украл металлическую плиту для печи, сообщили в МВД Карелии.

Это обнаружила 58-летняя хозяйка, когда пришла в строение. Баня стоит в лесу, в нескольких сотнях метров от дома.

Полицейские установили, что к краже причастен 47-летний житель поселка. Он знаком с потерпевшей и знал, что ее баня закрывается на крючок, а не на замок.

Когда мужчине потребовались деньги на выпивку, он решил подивиться чужим имуществом.

Через неделю женщина снова обратилась в полицию, так как не сразу заметила пропажу наждачного станка. Он тоже находился в бане.

Сотрудники угрозыска выяснили, что станок тоже унес сельчанин, причем ему помогала 47-летняя сожительница. Они вместе проникли в баню, мужчина вынес оттуда плиту, а его приятельница – станок.

Похищенное они продали и купили на вырученные деньги спиртное. Ущерб оценили в пять тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // фото: pixabay.com