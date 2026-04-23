Женщина расправилась с пожилым мужем при помощи вазы в США

В США 58-летняя женщина расправилась с 93-летним мужем, нанеся ему несколько ударов по голове вазой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на WBTV.

По информации источника, женщина позвонила ночью в полицию и сообщила, что ее супруг лежит на полу в луже крови. По предварительным данным, супруга ударила мужа по голове вазой, он упал, а после был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики боролись за его жизнь, но не спасли.

Сначала подозреваемую обвиняли в нападении с отягчающими обстоятельствами, но позже обвинение переквалифицировали на убийство. Женщину, вышедшую под залог в 500 тысяч долларов (около 43 миллионов рублей), после предъявления нового обвинения вновь арестовали и отправили в тюрьму без права освобождения под залог.