«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Карелии

В среду петрозаводчан ожидает ненастная погода. Будет облачно. Ночью прогнозируют умеренный дождь, а утром и днем уже сильный. Ветер ночью восточный, днем западный, северо-западный умеренный, днем порывистый сильный. Температура воздуха ночью опустится до +6, +8, днем ожидается +8, +10, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно, на севере с прояснениями. Ночью по южным районам, днем по южным и центральным районам дожди, утром и днем местами сильные.

Из-за сильного дождя в Карелии объявлен «желтый» уровень погодной опасности, следует из прогностической карты предупреждений для СЗФО. Предупреждение будет действовать с трех часов ночи 4 октября до девяти часов вечера.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем по южным районам юго-западный с переходом к западному, северо-западному умеренному, порывы до сильного, на акваториях и в прибрежных районах Ладожского и Онежского озер очень сильного. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +9;

В Кондопоге ночью +6, днем +11;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +4, днем +9;

В Олонце ночью +6, днем +15;

В Пудоже ночью +4, днем +13;

В Сегеже ночью +4, днем +8;

В Сортавале ночью +6, днем +11. // фото reza shayestehpour/ unsplash.com