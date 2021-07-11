Жара затягивается - в понедельник в Карелии снова плюс 32 градуса

Жара не отступит и в понедельник. В Петрозаводске 12 июля, по прогнозу регионального Гидрометцентра, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +19, +21, днем +29, +31. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Карелии в начале недели облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16, +21, на севере местами до +12, днем +24, +29, местами до +32.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью +14, днем +26;

В Кондопоге ночью +17, днем +32;

В Медвежьегорске ночью +17, днем +31;

В Олонце ночью +13, днем +27;

В Пудоже ночью +16, днем +32;

В Сегеже ночью +16, днем +30;

В Сортавале ночью +16, днем +30;

В Суоярви ночью +15, днем +30. (фото «Петрозаводск говорит»)