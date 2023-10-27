Застройщики СЗФО получили в Сбере почти 500 млрд рублей

За 9 месяцев 2023 года объём финансирования застройщиков коммерческой и жилой недвижимости Северо-Запада в Сбербанке вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 493 млрд рублей. Объём портфеля жилищного кредитования превысил 341 млрд рублей.

Отлаженные механизмы финансирования и сокращение сроков рассмотрения сделок позитивно повлияли на спрос и объём выдачи. В Сбер с начала 2023 года пришли за кредитами более 65 новых клиентов-девелоперов, которым выдан 161 млрд рублей. Широкая линейка продуктов банка на всех стадиях реализации проекта, начиная с инструментов для финансирования покупки земли и других проектных затрат, а также финансирование под будущую прибыль реализуемых проектов, позволяет клиентам направить кредиты на развитие новых площадок и уверенно чувствовать себя на всех этапах строительства.

На данный момент большинство застройщиков СЗФО ведут строительство своих объектов с использованием счетов эскроу в соответствии с требованиями 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Такая схема защищает интересы дольщиков и гарантирует строительной компании наличие стабильного источника финансирования. // фото Арины Степенной