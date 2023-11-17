Зарина Плукчи возглавила Северо-Западный филиал банка «Открытие»

Руководитель банка «Открытие» в Самарской области Зарина Плукчи назначена новым управляющим Северо-Западным филиалом банка «Открытие».

Ключевой задачей Зарины Плукчи станет организация бесшовного присоединения регионального бизнеса банка к соответствующим бизнес-линиям банка ВТБ.

Старший вице-президент банка «Открытие» Михаил Иоффе, занимавший должность руководителя филиала с апреля 2018 года, покинул банк по соглашению сторон.

Мы признательны Михаилу Юрьевичу за значительные бизнес-результаты, которые демонстрировал филиал все эти годы. Уверен, что опыт Зарины Плукчи, а также слаженная работа профессиональной команды нашего петербургского подразделения позволят сохранить объем бизнеса и провести объединение с ВТБ эффективно и комфортно для клиентов.

– отметил Юрий Андресов, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие».

Зарина Плукчи родилась 26 марта 1978 года. В 2011 году окончила Самарский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". Карьеру в банковской сфере начала в 2003 году в "ХКФ Банке". В Группе ВТБ начала работу в ноябре 2013, перейдя в самарский филиал ВТБ24. В марте 2017 года заняла пост управляющего этим филиалом, а в начале 2018 года, после присоединения ВТБ24 к ВТБ, стала руководителем розничного бизнеса ВТБ в Самарской области. В июне 2018 года Зарина Плукчи перешла на должность бизнес-лидера банка «Открытие» в Самарской области, в качестве которого провела успешную интеграцию подразделений Бинбанка в региональную структуру «Открытия» и в разы увеличила бизнес-показатели объединенного банка в Самарской области.