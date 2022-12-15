Заксобрание утвердило бюджет Карелии на 2023 год

Депутаты Заксобрания Карелии провели заключительное в этом году заседание и утвердили в третьем и окончательном чтении бюджет Республики Карелия на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. За проект закона проголосовали 24 депутата, против высказались шесть.





В следующем году доходы бюджета республики запланированы в объёме 75,5 млрд рублей, расходы — 79,3 млрд рублей.

Особо отмечу, что собственные доходы запланированы с ростом на 10%, до 46,2 миллиардов рублей. Это показатель того, что экономика Республики Карелия к тем вызовам, которые объективно существуют, приспособилась благодаря умелому управлению экономикой и финансами, активной работе наших промышленных предприятий и работе бизнеса,

- сказал спикер парламента Элиссан Шандалович.



Во время обсуждения депутат ЗС РК Лидия Суворова отметила, что в бюджете предусмотрены все публичные обязательства, которые возможны. А депутат Владимир Кванин назвал этот документ самым социальным из тех, что когда-либо принимались.

Хочу выразить слова благодарности и правительству, и всем профильным комитетам, и всем коллегам-депутатам за совместную, продуктивную и очень непростую работу по формированию бюджета на грядущую трехлетку. Подчеркну, что в бюджете на следующий год действительно предусмотрено финансирование всех ключевых направлений социальной сферы и экономики. Такая преемственность и последовательность, как мне кажется, в нашей работе очень важна,

— прокомментировал решение парламентариев председатель Законодательного Собрания.



По словам спикера парламента Элиссана Шандаловича, бюджет имеет социальную направленность - 65% расходов идут на образование (17,8 млрд), здравоохранение (14,2 млрд рублей), меры социальной поддержки граждан (10 млрд рублей), в том числе участников спецоперации и их семей. Предусмотрены средства на индексацию МРОТ, социальных выплат и заработной платы бюджетникам, а также исполнение всех социальных обязательств республики.



«Этот бюджет нельзя назвать только социально-ориентированным. Он также предусматривает и инвестиционные расходы», - уточнил Элиссан Шандалович.



