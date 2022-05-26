За сутки коронавирус выявлен у 24 детей в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Среди заболевших 24 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых зараженных пять человек находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелых больных нет.

Новых смертей от Covid-19 в республике не зафиксировано. Число жертв пандемии осталось прежним - 1508 человек. Фото: pixabay.com/KlausHausmann