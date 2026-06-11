За перевод пенсии Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту

Банк продлил акцию для пенсионеров

Фото: freepik.com

Банк Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.

Стать участником акции просто:

подайте заявление в Социальный фонд России о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию, равную или превышающую 5000 рублей с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно;

совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 руб. (включительно) за время проведение акции;

Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Акция проводится с 1 июля 2024 года по 31 января 2026 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества карты «Почетный пенсионер»: бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров*, доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей**, кешбэк 1% за ежедневные покупки и до 30% за покупки у партнеров***.

Более подробную информацию о акции можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*При сумме операции до 500 000 руб. (включительно) в месяц

**При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

***Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Фото: freepik.com

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111