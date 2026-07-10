За оформление СберКарты в Зелёный день — бонусы СберСпасибо

За кредитную карту — 2000 бонусов, за дебетовую — 10% кешбэка бонусами за покупки в супермаркетах

Начало ноября — лучшее время завести свою первую СберКарту. Оформив Кредитную СберКарту, можно будет получить кешбэк в виде 2000 бонусов СберСпасибо (один бонус равен одному рублю). Для этого достаточно оплатить ею хотя бы одну покупку на сумму от 2000 рублей в первый месяц после оформления карты.

А для новых владельцев Дебетовой СберКарты предусмотрен другой приятный сюрприз — 10% кешбэка бонусами СберСпасибо за покупки в супермаркетах до конца ноября.

Столь привлекательные предложения банк делает клиентам в ходе акции Зелёный день. Ими можно воспользоваться с 9 по 12 ноября, а для подписчиков СберПрайм+ акция стартует на три дня раньше — с 6 ноября — и продлится так же до 12 ноября.

Повышенные бонусы за оплату СберКартой в период акции будут начисляться и у партнёров программы лояльности — СберМаркета, Мегамаркета, Самоката, СБЕР ЕАПТЕКИ.

СберКарта — самая популярная карта в стране, ею пользуются миллионы россиян. Но если у вас ещё нет кредитной или дебетовой карты Сбера, самое время её завести. По Кредитной СберКарте доступны 120 дней беспроцентного периода, бесплатное информирование и обслуживание, сниженная процентная ставка на покупки в категории «Здоровье» и на онлайн-покупки в Мегамаркете.

Что такое Зелёный день

Впервые Сбер провёл Зелёный день в 2018 году. Из года в год банк и его партнёры готовят уникальные и выгодные предложения всем жителям России, помогая каждому решать повседневные задачи, экономить деньги и время. С 9 по 12 ноября во время Зелёного дня будут действовать выгодные условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт, и уникальные предложения от таких компаний, как СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и другие. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками.

Максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них Зелёный день стартует на три дня раньше — с 6 ноября, — а условия по ряду продуктов и сервисов будут ещё более выгодными, чем для всех остальных: повышенный кешбэк, больший размер скидки. Так что у всех, кто пока не подключил подписку, ещё есть время её оформить.

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