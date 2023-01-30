Юрист Петрозаводска рассказал о нюансах раздела имущества

Развод сам по себе, как правило, стресс для обоих супругов и членов семьи. А раздел имущества, наверное, вдвойне неприятный процесс и иногда приводит к абсурдным поступкам.

Разбирались с юристом Маратом Самсоновым, что бывшие супруги могут поделить, а что останется их личной собственностью.



Раздел имущества стоит проводить в течение трех лет после развода. Позже суд может отклонить заявление о разделе, если один из супругов сошлется на истекший срок исковой давности.



Что такое общая собственность супругов.

При разделе совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными, согласно ст. 39 Семейного кодекса (СК) РФ. Но суд в некоторых случаях может отступить от этого правила. В соответствии со ст. 37 СК РФ имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака каждая из сторон вкладывалась в увеличение стоимости этого имущества.



К совместному же имуществу, которое делится между супругами после развода пополам, относятся банковские вклады, недвижимость, движимое имущество, доходы, которые были получены от какой-либо деятельности, ценные документы, пособия без целевого назначения, драгоценности.





Что считается личным, а не общим имуществом?

Список того, что относится к личному имуществу и не делится при разводе, довольно большой.

- Покупки, сделанные до брака

Недвижимость, машины, финансовые активы и предметы роскоши, которые супруги купили до брака, остаются личным имуществом и не делятся при разводе. При этом, если развод дошел до суда, понадобятся документы, которые подтвердят, что собственность приобретена до заключения брака.



Суд также может признать такие покупки совместно нажитым имуществом, если доход семьи супруги потратили на улучшение собственности. Для этого важно одно условие: цена вещи в результате этого должна существенно вырасти. Например, супруга до встречи с будущим мужем купила квартиру, но уже в браке пара купила комнату соседей и потратилась на расширение квартиры. Стоимость этой недвижимости на рынке выросла, соответственно, суд может признать эту квартиру общей собственностью.



- Наследство и подарки

Для суда понадобятся доказательства: свидетельство о праве на наследство, договор дарения или свидетельства очевидцев.



- Целевые выплаты

Адресные выплаты при разводе не делят. Например, если один из супругов пострадал из-за несчастного случая или болезни, выплаты по инвалидности считаются его деньгами, а не доходом семьи.



- Личные вещи

Личные вещи остаются тому, кто ими пользовался. Но драгоценности и предметы роскоши считаются общим имуществом. Если предмет роскоши был подарен, нужно будет это доказать.



- Интеллектуальная собственность

Если вы изобрели что-то, написали книгу, сочинили песню или сняли фильм, эти произведения являются вашей интеллектуальной собственностью. Супруг/супруга не может претендовать на них при разводе. Гонорар и авторские вознаграждения, которые вам выплатили во время брака, считаются общим доходом супругов и будут разделены. Но на все отчисления после развода сможет рассчитывать только автор.



- Вещи и деньги детей

Вещи детей при разводе не делятся. Их передают тому из родителей, с которым остаются жить дети. Вклады на имя детей тоже не делят, независимо от того, кто из родителей их открыл и пополнял.

- То, что супруги купили, живя раздельно

Случается, что люди формально не разводятся, но фактически живут раздельно и не ведут общего хозяйства. Если в этот период муж или жена приобретут какое-то имущество, суд может признать его не общей, а личной собственностью.



Процедура раздела имущества

Семейный кодекс России предусматривает раздел имущества супругов при расторжении брака в досудебном порядке. По обоюдному согласию муж и жена еще в браке могут договориться о разделе совместно нажитого имущества. Основной целью переговоров между ними является соглашение, учитывающее интересы каждой из сторон и исключающее неопределенности по основным вопросам. Успешно проведенные и юридически грамотно оформленные переговоры позволят сэкономить на оплате судебных издержек, услуг адвокатов и прочих расходах.

Юрист по семейным спорам Самсонов Марат Сергеевич

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