Юный карельский футболист стал лучшим бомбардиром

Сезон межрегиональной юношеской футбольной лиги Северо-Запад завершен. В Петербурге в пятницу вручили призы лауреатам юношеской футбольной лиги Северо-Запад. Среди них оказались и воспитанники спортивной школы №7 Петрозаводска.

Награду «Лучший бомбардир младшего возраста» получил Егор Романчук, а лучшим судьей стал Арут Габриэлян, сообщил министр спорта и образования Роман Голубев.

По словам министра, в республике около 18 тысяч человек занимаются футболом. // фото unsplash.com/ Peter Glaser