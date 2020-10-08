08 октября 2020, 08:11
Культура

Юные петрозаводчанки стали лауреатами «Олимпиады по сольфеджио»

Творческое состязание проходило в онлайн-формате

Воспитанницы Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска приняли участие в международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов». Творческое состязание проходило в онлайн-формате.

Анастасия Заровняева и София Садовская выступали в номинации «Олимпиада по сольфеджио», сообщили в пресс-центре городской администрации.

По итогам конкурса Анастасия Заровняева была удостоена звания лауреата II степени, София Садовская – звания лауреата III степени.

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Метки: 
музыка
сольфеджио
Детская музыкально-хоровая школа
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