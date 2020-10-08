08 октября 2020, 08:11
Юные петрозаводчанки стали лауреатами «Олимпиады по сольфеджио»
Творческое состязание проходило в онлайн-формате
Воспитанницы Детской музыкально-хоровой школы Петрозаводска приняли участие в международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета талантов». Творческое состязание проходило в онлайн-формате.
Анастасия Заровняева и София Садовская выступали в номинации «Олимпиада по сольфеджио», сообщили в пресс-центре городской администрации.
По итогам конкурса Анастасия Заровняева была удостоена звания лауреата II степени, София Садовская – звания лауреата III степени.