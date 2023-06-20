20 июня 2023, 14:39
Спорт

Юные карельские ориентировщики стали лучшими в эстафете

Эстафета по спортивному ориентированию прошла в Каменногорске

Юные карельские ориентировщики одержали важную победу на соревнованиях в Каменногорске.

Воспитанники петрозаводской спортивной школы №2 стали первыми в командной эстафете по спортивному ориентированию «Каменюкола 2023».

Победу команде из Карелии помогли завоевать Сергей Зубов, Влария Мокринская, Анастасия Глазунова, Айна Йордан и Максим Трегубов. // фото VK-паблик «Спорт-норма жизни Карелия»

Обсудить
Метки: 
ориентирование
новости Карелии
новости петрозаводска
каменногорск