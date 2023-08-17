Юные карельские футболисты взяли серебро первенства СЗФО

Юные карельские футболисты вышли в финал первенства СЗФО и сражались сегодня с соперниками из Санкт-Петербурга. Наши спортсмены стали серебряными призерами, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Турнир проходил среди юношей до 15 лет. Команда спортшколы № 7 Петрозаводска уступила футболистам команды «Ленинградец».

В основное время счет игры не был открыт. По серии пенальти карельские спортсмены уступили, став серебряными призерами. // фото: jcomp/ freepik.com