ЯРМАРКА КВАРТИР ПРОЙДЁТ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

3 сентября в Петрозаводске пройдет четырнадцатая Ярмарка квартир. Это уже стало настоящей традицией для жителей карельской столицы.



Посетителей ждут скидки на объекты недвижимости и эксклюзивные предложения. Будут доступны все услуги МФЦН.

На мероприятии будет организована возможность купить или продать недвижимость (как в городе, так и за городом), заказать приёмку квартиры в новостройке, узаконить перепланировку, купить или взять в аренду коммерческое помещение. Как утверждают организаторы это ещё далеко не полный список услуг. Даже заказать строительство дома или коттеджа будет возможно.

Розыгрыш призов от партнёров мероприятия приятно удивит посетителей.



Организаторы обещают, что каждого кто придёт в шляпе ждёт сюрприз.



Ярмарка квартир откроет свои двери с 11 до 16 часов по адресу: ул. Красная, д. 49, 2 этаж, офис МФЦН.

На правах рекламы. Об организаторе розыгрыша, правилах участия, количестве призов можно узнать по тел.8(8142)777-888.