Ямочный ремонт стартовал в Петрозаводске

В столице Карелии начался ямочный ремонт. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре городской администрации.

Работы выполняет ООО «ТехРент», которая отвечает за содержание улично-дорожной сети Петрозаводска. В администрации города заявили, что применяемые подрядчиком технологии позволяют работать в настоящих погодных условиях. В минувший четверг, 18 марта, деформации устранили на Лесном проспекте.

«Работы будут продолжены в различных районах города, в том числе по указанным Госавтоинспекцией аварийным участкам в целях обеспечения безопасности дорожного движения»,

- сказано в сообщении мэрии. (фото пресс-центр администрации Петрозаводска)