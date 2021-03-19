19 марта 2021, 10:36
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Ямочный ремонт стартовал в Петрозаводске

В администрации карельской столицы считают, что применяемые технологии позволяют работать в нынешних погодных условиях

В столице Карелии начался ямочный ремонт. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре городской администрации.

Работы выполняет ООО «ТехРент», которая отвечает за содержание улично-дорожной сети Петрозаводска. В администрации города заявили, что применяемые подрядчиком технологии позволяют работать в настоящих погодных условиях. В минувший четверг, 18 марта, деформации устранили на Лесном проспекте.

«Работы будут продолжены в различных районах города, в том числе по указанным Госавтоинспекцией аварийным участкам в целях обеспечения безопасности дорожного движения»,

- сказано в сообщении мэрии. (фото пресс-центр администрации Петрозаводска)

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Метки: 
ямочный ремонт
новости петрозаводска
ремонт
Лесной проспект
ООО «ТехРент»
деформация