19 марта 2021, 10:36
Ямочный ремонт стартовал в Петрозаводске
В администрации карельской столицы считают, что применяемые технологии позволяют работать в нынешних погодных условиях
В столице Карелии начался ямочный ремонт. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре городской администрации.
Работы выполняет ООО «ТехРент», которая отвечает за содержание улично-дорожной сети Петрозаводска. В администрации города заявили, что применяемые подрядчиком технологии позволяют работать в настоящих погодных условиях. В минувший четверг, 18 марта, деформации устранили на Лесном проспекте.
«Работы будут продолжены в различных районах города, в том числе по указанным Госавтоинспекцией аварийным участкам в целях обеспечения безопасности дорожного движения»,
- сказано в сообщении мэрии. (фото пресс-центр администрации Петрозаводска)