Выставка-продажа шуб из Пятигорска снова приехала в Петрозаводск

Пятигорские фабрики славятся качеством и долгим сроком службы своей продукции. Норка, мутон, каракуль, бобрик, дубленки, жилеты, шапки и, конечно, шубы. Такие выставки-продажи всегда вызывают большой интерес у северян.

На выставке​ можно примерить шубку, обменять старую на новую с доплатой и получить выгоду при покупке. Организаторы предлагают новые модели по ценам прошлого года. Цены на прежнюю коллекцию также порадуют. Например, есть отличные шубы от 10 000 рублей. На выставке при покупке шубы можно будет оформить рассрочку* платежа.

Весь ассортимент​ меховых изделий замаркирован, что гарантирует высокое качество и защиту от подделок.

Представлен широкий размерный ряд: от 42 до 68 размера.

Выставка работает с 20 по 28 февраля включительно по адресу: г.Петрозаводск, Первомайский пр-т, д.2, бывший кинотеатр «Калевала».

*Рассрочку предоставляет ОАО «ОТП Банк» на срок до 36 месяцев на сумму от 3000 до 300000 рублей без первоначального взноса. Лиц.№2766.

На правах рекламы. ИП Николаенко Михаил Алексеевич, ИНН 262513701601, ERID: Pb3XmBtzsxLrH3ksRnWaSpFzWnHRAdganLDvGWa