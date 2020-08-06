06 августа 2020, 16:52
Маркет

Выставка-продажа меда открылась в Петрозаводске

Мед со всей России представляют пчеловоды на выставке в кинотеатре «Калевала»

Каждый сорт меда способен оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Важным качеством меда считается укрепление и поддержание в тонусе иммунной системы организма, отвечающей за борьбу с болезнями.

На выставке представлены самые разные сорта меда, в том числе редкий мед диких пчел, в составе которого маточное молочко, перга и пыльца. Есть каштановый мед, мед белой акации. Есть и король всех видов меда — гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом, а значит действительно полезный продукт.
Покупатели смогут приобрести и другие продукты пчеловодства: пергу, пыльцу, прополис и забрус.

Действует акция: 4 кг цветочного меда -  по цене 1 000 руб.

Целебные свойства меда известны большинству людей на планете. Этот сладкий и чрезвычайно полезный продукт способствует укреплению иммунитета, скорейшему излечению от многих болезней, похудению, улучшению состояния волос и кожи.

Всех любителей меда организаторы выставки ждут в кинотеатре «Калевала» до 8 августа 2020 г. с 10 до 19 часов.
г. Петрозаводск, Первомайский пр. 2.

Обсудить
просмотр
172439
Метки: 
Петрозаводск
мед
Карелия
выставка-продажа
Калевала
пчеловодство