Выставка-продажа меда открылась в Петрозаводске

Каждый сорт меда способен оказывать благотворное влияние на здоровье человека. Важным качеством меда считается укрепление и поддержание в тонусе иммунной системы организма, отвечающей за борьбу с болезнями.

На выставке представлены самые разные сорта меда, в том числе редкий мед диких пчел, в составе которого маточное молочко, перга и пыльца. Есть каштановый мед, мед белой акации. Есть и король всех видов меда — гречишный мед, насыщенный микроэлементами и железом, а значит действительно полезный продукт.

Покупатели смогут приобрести и другие продукты пчеловодства: пергу, пыльцу, прополис и забрус.

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Целебные свойства меда известны большинству людей на планете. Этот сладкий и чрезвычайно полезный продукт способствует укреплению иммунитета, скорейшему излечению от многих болезней, похудению, улучшению состояния волос и кожи.





Всех любителей меда организаторы выставки ждут в кинотеатре «Калевала» до 8 августа 2020 г. с 10 до 19 часов.

г. Петрозаводск, Первомайский пр. 2.