Высокотехнологичная производственная площадка появиться в Карелии

Региональный оператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта. Долгое время эта земля в Питкярантском районе никем не использовалась, на ней образовалась крупная несанкционированная свалка, которую региональному оператору предстоит убрать за свой счет.

После расчистки на этом участке будет построена высокотехнологичная производственная площадка.

Этот объект значительно улучшит ситуацию по обращению с отходами и создаст новые рабочие места в районе.

Для этого региональный оператор ООО «КЭО» в конце декабря получил участок земли в Питкярантском районе в окрестностях поселка Импилахти согласно Распоряжению Главы Республики Карелия для строительства объекта коммунально-бытового назначения. Однако региональный оператор получает землю не бесплатно, а по договору аренды, которую он обязан оплачивать.

Договор аренды, а не приобретения данного земельного участка – оптимальное решение. Расходы по выкупу земли могли бы вызвать рост действующего тарифа на услугу по обращению с ТКО. Сейчас тариф сохраняется на уровне 2020 года и составляет 539, 17 руб. за куб. м. Это один из самых низких тарифов в РФ (к примеру, в соседней Мурманской области тариф составляет 922, 93 руб. за куб. м., в Санкт-Петербурге – 969, 70 руб. за куб. м с учетом НДС).

Согласно Земельному Кодексу РФ, участок для размещения объектов коммунально-бытового назначения может быть предоставлен юридическому лицу без проведения конкурсных процедур.

Территориальной схемой обращения с отходами в Карелии и инвест-программой регионального оператора по обращению с ТКО, утвержденной Министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК в 2019 году (с последующими изменениями), предусмотрено строительство именно производственных площадок с элементами обработки (сортировки) и перегрузки, без полигонов для захоронения.

Согласно Указу Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», снижение объема отходов, направляемых на полигоны, к 2030 году должно сократиться в два раза. Во исполнение Указа Президента региональный оператор ООО «КЭО» планирует строительство объекта, способствующего сокращению объема отходов, поступающих на объекты размещения отходов, а не создание новой свалки.

Сортировка позволит значительно уменьшить объем мусора, попадающего на полигоны для захоронения, а также вернуть в экономический оборот большее количество полезных видов вторичного сырья. Это будет способствовать экономическому развитию района и региона в целом.

На данном этапе региональный оператор заключил договор с подрядчиком на проектно-изыскательские работы на земельном участке в Питкярантском районе.

В последнее время некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы активно пытаются нарастить свою аудиторию, освещая деятельность ООО «КЭО» в негативном свете, используя непроверенную информацию.

Региональный оператор ООО «КЭО» подчеркивает, что земельный участок был получен в аренду без торгов на законных основаниях, с целью строительства социально и экономически значимого для населения района производственного объекта.